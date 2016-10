26-10-2016 15:27

Aquilo estreia nova peça no TMG esta noite

Estreia esta noite (21h30), e é reposto amanhã no TMG, o “Breve Manual do Gil para Vicentinos Desentendidos – Mais quero que asno me leve que cavalo que me derrube”, a nova peça do Aquilo Teatro.

O espetáculo recorre a várias obras do mais famoso dramaturgo português (“Auto da Alma”, “Farsa de Inês Pereira”, “Auto da Lusitânia” e “Auto da Barca do Inferno”) para recordar que Gil Vicente foi e sempre será mestre: mestre do teatro português e mestre das palavras.

«Produzir este espetáculo foi não só um desafio, mas também uma possibilidade original e prazerosa de penetrar nos domínios do teatro vicentino e dar a conhecer o jogo crítico e bem-humorado com que Gil Vicente apresentava a sociedade portuguesa do século XIV. O dramaturgo e poeta português não se preocupava com as leis da estética clássica no tocante à ação, ao espaço e ao tempo. O seu interesse era dar corpo ao princípio latino: "ridendo, castigat mores" (i.e., a rir, corrigem-se os costumes)», assinala a produção.

A dramaturgia e encenação são de Antónia Terrinha, enquanto a interpretação está a cargo de Anabela Chagas, Carla Morgado, Elisabete Fernandes e Filipe Ruas.