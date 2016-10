25-10-2016 10:23

PSP celebra 132 anos de instalação na Guarda

O Comando Distrital da PSP da Guarda comemora hoje o 132º aniversário da sua criação.

A efeméride inclui uma sessão solene no salão nobre do antigo Governo Civil pelas 11h15. À tarde (16h30) há um concerto de palmo e meio no Abrigo Infantil da Sagrada Família e, a partir das 21h30, a Banda Sinfónica da PSP atua no TMG. O concerto tem entrada gratuita e limitada aos bilhetes adquiridos na bilheteira do Teatro Municipal.

Hoje termina também a exposição de armas antigas e históricas do Departamento de Armas e Explosivos da polícia, que está patente na Praça Velha.