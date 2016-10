24-10-2016 16:19

Detido autor de homicídio em Quadrazais

A Polícia Judiciária deteve o presumível autor de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, ocorrido na passada quarta-feira, em Quadrazais (Sabugal). A vítima foi uma mulher de 86 anos, encontrada inanimada, com várias lesões graves, após ter sido agredida em diferentes partes do corpo, ao que tudo indica com «uma roçadora manual, e depois arrastada e colocada no interior de um denso silvado, onde também foi coberta com algumas silvas propositadamente cortadas para esse efeito, tudo num quadro claramente suscetível de levar à sua morte, não fosse o acaso de um vizinho a ter descoberto e ter possibilitado a sua assistência médica em tempo útil» disse fonte da Polícia Judiciária.

A Polícia Judiciária conseguiu entretanto localizar o suspeito, com 67 anos, que acabou por ser detido. Já presente a interrogatório, o alegado autor do crime ficou sujeito às medidas de coação de obrigação de permanência na habitação, sujeita a vigilância eletrónica, e à obrigação de entrega de uma arma de fogo – uma pistola - cuja posse anterior lhe estava legalmente autorizada.