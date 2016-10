24-10-2016 12:24

Ultima Lição de professora catedrática e conferência sobre empreendedorismo hoje na UBI

A Universidade da Beira Interior promove hoje uma aula aberta com o tema “Business Model Canvas – Um Caso e uma Infinidade de Modelos”, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas a partir das 14 horas.

O orador será o empresário Filipe Carvalho, que vai apresentar a aplicação do modelo ao caso do Passport Lisbon Boutique Hostel, situado no Largo Camões, no centro de Lisboa.

Também hoje, Maria Isabel Almeida Ferra, Professora Catedrática do Departamento de Química, profere a Última Lição. A cerimónia tem início marcado par as 14h15 no Anfiteatro das Sessões Solenes.

A docente foi contratada pelo Instituto Politécnico da Covilhã em 1977, tendo desempenhado um papel importanteno desenvolvimento do Ensino Superior na cidade . Teve uma participação ativa no surgimento do atual Departamento de Química, que presidiu, desde a sua criação até 1994 e de 1996 a 1998 e foi diretora do Curso de Química Industrial (1994-2006), Presidente da Comissão de Auto-Avaliação da Licenciatura em Química Industrial, Diretora do 3° ciclo - Química (2006-2015), avaliadora do desempenho de docentes (Química - RAD, (2010, 2011 e 2014)) e membro da Comissão de Avaliação Externa para Acreditação de cursos na área de Química (A3ES) (2014-2015).

Maria Isabel Almeida Ferra licenciou-se em Química, em 1969, pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Obteve o grau de doutora em 1977, após uma investigação desenvolvida no Departamento de Química da Universidade Newcastle upon Tyne, sob orientação do Prof. Arthur Kenneth Covington.