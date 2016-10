24-10-2016 10:40

Cd V. F. Naves vence A. D. C. Castelos

Disputou-se ontem a 1ª jornada do Campeonato Distrital da IIª Divisão da Guarda.

O destaque vai para a vitória do Ass. Cd V. F. Naves frente ao A.D.C. Castelos, confronto que terminou com os vila franquenses a derrotarem o adversário por 5-1.

Outro dos destaques foi a vitória do Spg. C. Paços da Serra por 3-2 sobre o Spg. C. Celoricense.

Sobre os restantes resultados, o G. C. R. Casal Cinza empatou a uma bola com o G.D. Foz Côa e o Freixo de Numão e o Futebol C. de Pala empataram, também, a uma bola.