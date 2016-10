23-10-2016 20:23

D. Trancoso e SC Sabugal empatam a zero

Jogou-se durante esta tarde a 5ª jornada do Campeonato Distrital da Iª Divisão da Guarda.

O destaque vai para o embate entre as equipas que lideram o campeonato, o confronto entre o D. Trancoso e o SC Sabugal, que terminou empatado a zero.

Outro dos destaques foi a vitória do AD Fornos de Algodres por 3-0 sobre o CF Vilanovenses, que permitiu à equipa de Fornos colar-se no topo da classificação.

Sobre os restantes resultados, o SC Vilar Formoso empatou a uma bola com o Gin C Figueirense, o Ass. D. Manteigas recebeu o S.C. Mêda, que resultou num empate a dois, o C.V. Cortez Mondego saiu derrotado por 2-3 frente ao A.D. de São Romão. Por último, a Ass. C. Desp. Soito bateu por 4-1 o AC Estrela Almeida.

De referir ainda que o ADRC Aguiar Beira folgou nesta jornada.