23-10-2016 20:17

CD Gouveia derrotado pelo Gafanha

Decorreu esta tarde a sétima jornada do Campeonato de Portugal Prio Série D, que colocou o Gafanha frente ao CD Gouveia.

A partida terminou com a vitória para a equipa da casa (Gafanha) por 2-1. Desta forma, o CD Gouveia ocupa a 5ª posição da tabela classificativa com 10 pontos. Na ronda seguinte o CD Gouveia recebe o Mortágua.