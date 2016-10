23-10-2016 20:05

Sp. Covilhã empata em Fafe

O Sp. da Covilhã deslocou-se esta tarde ao terreno do AD Fafe, na 12ª jornada, a contar para a segunda liga de futebol profissional.

Os serranos adiantaram-se no marcador por intermédio de Luís Pinto, resultado que se manteve até ao fim do primeiro tempo. No decorrer dos segundos 45 minutos, o AD Fafe conseguiu igualar a partida, resultado que permaneceu até aos 90 minutos.

De referir que perto do final da partida o Sp. Covilhã ficou reduzido a dez elementos, por expulsão de Agostinho Soares.

O Sp. Covilhã ocupa assim o 18º posto na tabela classificativa com 11 pontos, sendo que na próxima jornada recebe o Cova da Piedade.