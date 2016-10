23-10-2016 11:52

"Cultura - Um direito constitucional" abordado hoje em Vila Nova de Foz Côa

A Direção da Organização Regional da Guarda do PCP promove hoje uma sessão comemorativa do aniversário da Constituição da República Portuguesa, subordinada ao tema "Cultura - Um direito constitucional".

A sessão decorrerá no Centro Cultural de Vila Nova de Foz Côa, pelas 15 horas, e contará com a presença de Ana Mesquita, deputada do PCP na Assembleia da República.