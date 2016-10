22-10-2016 11:38

Sessão de esclarecimento sobre Orçamento do Estado em Trancoso

A Federação do Partido Socialista da Guarda vai realizar hoje uma sessão de esclarecimento sobre o Orçamento do Estado para 2017 no auditório do Pavilhão Multiusos de Trancoso. A atividade tem início às 21h30 e contará com a presença da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho.