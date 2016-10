21-10-2016 18:03

Esta noite há Fandango no TMG

O projeto Fandango é a proposta do “Ciclo Relavrar” para esta noite (21h30) no TMG.

Trata-se de um duo formado pelos conceituados músicos Luís Varatojo e Gabriel Gomes, cujo álbum de estreia foi lançado no ano passado. As suas músicas são uma mistura exótica de melodias portuguesas e de instrumentos acústicos (guitarra portuguesa e acordeão) com batidas de eletrónica.

Luís Varatojo (Peste & Sida, Despe & Siga, Linha da Frente e A Naifa) e Gabriel Gomes (Sétima Legião, Madredeus, Os Poetas e TJAK) justificam a escolha do nome do grupo por fandango ser «uma dança para duas pessoas, remeter para uma identidade cultural que é também portuguesa e porque a intenção é que a música seja bastante dançável».

O “Ciclo Relavrar” é dedicado à nova música de raiz tradicional que está a ser refeita com recurso a estilos musicais urbanos como o jazz, a eletrónica, o rock, a pop, o blues ou a música erudita.