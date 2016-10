21-10-2016 16:12

ESTE repõe “BambaVambaWamba” no Fundão

A ESTE – Estação Teatral repõe n’A Moagem (Fundão) a partir de hoje o espetáculo “BambaVambaWamba”, estreado em julho passado numa versão de ar livre.

Trata-se da 29ª criação da companhia e tem apresentações agendadas para sextas, sábados (21h30) e domingos (17 horas). Com dramaturgia e encenação de Nuno Pino Custódio, em co-criação com os atores Pedro da Silva, Tiago Poiares e Roberto Querido, “BambaVambaWamba” narra a história de Bamba (c. 643-687/688 d.C.), nascido em Idanha-a-Velha, rei dos Visigodos.