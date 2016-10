21-10-2016 14:21

1.500 crianças descobrem modalidade de esqui

Este ano, 1.500 crianças das escolas da região vão experimentar o esqui e o snowboard, no âmbito da terceira edição do “Ski 4 All”, uma iniciativa da Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP).

De acordo com Pedro Farromba, os participantes serão alunos do primeiro, segundo e terceiro ciclos, que terão 32 dias de aulas na pista sintética do Ski Parque, em Sameiro (Manteigas) a partir de hoje e até 15 de janeiro. Os jovens vão pagar um euro, verba simbólica que se destina a levar à estância da Torre crianças que vivem em instituições sociais. O presidente da FDIP adianta que já estão inscritas crianças de 25 escolas localizadas em 12 concelhos, a maioria dos quais na corda da Serra da Estrela. O “Ski 4 All” é apoiado pelo Programa Nacional Desporto para Todos e no ano passado, em que participaram 1.200 crianças, foi distinguido pela Federação Internacional de Esqui (FIS) como o sexto melhor projeto juvenil de promoção de desportos de inverno, entre 112 a concurso.

Este ano haverá uma competição entre os participantes e os vencedores vão ganhar uma vaga no “Brincar na Neve”, que representa «uma abordagem mais séria ao esqui e o snowboard», disse Pedro Farromba. O equipamento é fornecido pela organização e as refeições oferecidas pela Pizza Hut, um dos parceiros da Federação.