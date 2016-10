21-10-2016 11:16

Selecionador Fernando Santos dá conferência no Patronato da Mêda

O selecionador nacional de futebol, Fernando Santos, vai estar hoje presente na Mêda para uma conferência sobre “Evangelizar é uma das minhas vocações”.

A iniciativa decorre no salão polivalente do Patronato e tem início pelas 19 horas. Além da conferência do técnico que levou Portugal ao título europeu haverá também um momento de fado protagonizado por um trio sacerdotal, formado pelos padres Abel (voz), Carlos e Chico (guitarras). A conferência é organizada pelo Arciprestado de Mêda, Penedono, S. João da Pesqueira e Vila Nova de Foz Côa.