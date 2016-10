21-10-2016 10:50

Aquilo com inscrições abertas para atelier de expressão dramática

Estão abertas as inscrições para a décima edição do Atelier de Expressão Dramática do Aquilo Teatro.

A atividade vai decorrer até maio do próximo ano e pretende proporcionar aos participantes uma experiência artístico-humana. Os formadores são Antónia Terrinha e João Reis (teatro), Bruno Brazete (expressão corporal), Rosa Martins (figurinos e guarda-roupa), Alberto Lopes (sonoplastia) e António Freixo (luminotecnia). Os interessados devem contactar o Aquilo através do telefone 271 222 499; 962 550 825, por email aquiloteatro@gmail.com ou www.facebook.com/teatroaquilo até ao final do mês. O custo é de 25 euros por mês.