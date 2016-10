20-10-2016 19:04

Jornadas de Cardiologia do Centro na Guarda a partir de amanhã

A Guarda acolhe, amanhã e no sábado, as Jornadas de Cardiologia da Zona Centro, numa organização do Serviço de Cardiologia do Hospital Sousa Martins.

A atividade é destinada «não só para Cardiologia, mas também para outras especialidades médicas, nomeadamente Medicina Geral e Familiar», explica a Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda em comunicado.

Durante as jornadas, abertas a médicos, enfermeiros e técnicos de cardiologia, serão discutidos temas como “Diabetes Mellitus e Metabolismo”, “Novas abordagens no tratamento da angina de peito: da evidência à experiência”, “Atualizações em Cardiopneumologia” e “Hipertensão Pulmonar na Zona Centro: organização de cuidados e casos clínicos”.

Para a diretora do serviço de Cardiologia do Hospital Sousa Martins, Cristina Gamboa, «estas Jornadas são de grande importância e atualidade, pelos temas que vão ser apresentados e igualmente pela qualidade dos palestrantes, o que se traduzirá num elevado momento formativo para todos quantos vão participar». As sessões decorrem no Hotel Vanguarda.