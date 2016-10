20-10-2016 15:18

Fotos de Joshua Benoliel no castelo de Pinhel

A exposição itinerante do Museu da Assembleia da República dedicada à obra do fotógrafo e jornalista Joshua Benoliel abre hoje ao público no castelo de Pinhel.

Até 20 de novembro estão patentes 66 imagens captadas no Parlamento entre 1906 e 1924, desde o início do curto reinado de D. Manuel II até ao final da I República, por aquele que é considerado o pai do fotojornalismo em Portugal. Joshua Benoliel (1873-1932) fez a cobertura jornalística dos grandes acontecimentos da sua época, acompanhando os reis D. Carlos e D. Manuel II nas suas viagens ao estrangeiro, assim como a Revolução de 1910, as revoltas monárquicas durante a Primeira República e o embarque do Corpo Expedicionário Português para a Flandres, na Iª Guerra Mundial. A mostra tem entrada livre, podendo ser visitada de terça-feira a domingo das 10 às 12 horas e das 14 às 18 horas.