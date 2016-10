20-10-2016 12:12

Câmara de Seia lança plataforma de empreendedorismo

O município acaba de lançar a plataforma seiaempreende.pt, um site dedicado ao investimento e ao empreendedorismo no concelho.

Trata-se de «uma ferramenta de apoio para empreendedores, independentemente da área, uma plataforma que congrega informação sobre o território, de uma forma simplificada e objetiva, demonstrativa das principais potencialidades de Seia», adianta a autarquia.

Alocada no Gabinete de Apoio ao Investimento e Empreendedorismo da Câmara, a plataforma divulga os apoios ao investimento ao nível local (como o programa Seiaempreende), regional e nacional, redirecionando os empresários para as entidades competentes.

No seiaempreende.pt é ainda apresentado um enquadramento demográfico, social e económico do concelho, bem como os espaços empresariais, algumas das principais marcas de referência que ali operam e os projetos estratégicos delineados para o território.