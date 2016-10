20-10-2016 10:43

Covilhã comemora hoje 146 anos

O município da Covilhã celebra hoje o Dia da Cidade com 21 distinções a personalidades e instituições do concelho.

A medalha de mérito municipal, categoria de ouro, será entregue a três deputados à Constituinte (Alfredo Pinto da Silva, a título póstumo; Pedro Roseta e Francisco Carlos Ferreira) e à Escola Secundária Frei Heitor Pinto.

Já a medalha de prata de mérito municipal vai ser atribuída ao Núcleo da Liga dos Combatentes, à Companhia de Jesus (padre Francisco Salvador Cardoso Rodrigues), a Carlos Fernandes (sargento no grupo da GNR de Montanha), a Alberto Alçada Rosa (empresário, ex-autarca e ex-governador civil de Castelo Branco), a José Alberto Lopes da Silva, aos empresários Celso de Almeida Batista, Vítor Mariano, António Fernandes, Rui Cardoso e José Casimiro Quintela (a título póstumo). João Alves dos Santos Malta (a título póstumo - formador no setor têxtil), Paulo Jorge de Matos Lopes (presidente da Casa do Menino Jesus), Francisco Ferreira Marques ( título póstumo - sindicalista), Maria dos Prazeres Gouveia Simões (Paúl), Maria Clara (Rancho Folclórico da Boidobra), a Casa Leão e a Agência Paraíso são os restantes distinguidos.

As comemorações dos 146 anos de elevação a cidade começaram no dia 12 e decorrem até ao final do mês. Para hoje, dia do feriado municipal, está marcada a sessão solene da Assembleia Municipal, o lançamento da primeira pedra do Jardim das Artes e uma cerimónia nos Paços do Concelho durante a qual serão homenageadas personalidades e instituições.

À noite há o concerto “La Renaissance” (21horas), na Misericórdia. Amanhã a noite será novamente de música com Lena D’Água no Teatro Municipal (21h30) e no sábado será a vez de Nuno da Câmara Pereira.