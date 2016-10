19-10-2016 15:24

Unidade Móvel de Saúde da Mutualista Covilhanense ganha Prémio BPI Seniores

O projeto da Unidade Móvel de Saúde da Mutualista Covilhanense venceu o primeiro prémio da edição deste ano do BPI Seniores, entre 548 candidaturas.

Com esta distinção, que premeia projetos inovadores de instituições sem fins lucrativos que melhorem a qualidade de vida e o envelhecimento ativo de pessoas, a associação recebe cerca de 28.400 euros para implementar e pôr a funcionar a viatura. Os vencedores foram conhecidos no passado dia 3 numa cerimónia que decorreu no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Na quarta edição do BPI Seniores foram distribuídos 600 mil euros por 29 projetos candidatados por instituições sociais de norte a sul do país. No total, houve dois primeiros lugares e 27 menções honrosas – uma das quais ao Centro Paroquial de Seia. A Unidade Móvel de Saúde destina-se à prevenção, vigilância e prestação de cuidados primários no concelho da Covilhã, com especial incidência nas freguesias rurais. Os parceiros do projeto são o Centro Hospitalar da Cova da Beira, a autarquia, a Faculdade de Ciências da Saúde da UBI, o Grupo NetGNA do Departamento de Informática da UBI, Juntas de Freguesia e instituições sociais.