18-10-2016 17:31

GNR apreende mais de 2 mil doses de haxixe no Fundão

Militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento do Fundão da GNR e do Destacamento de Intervenção detiveram, hoje, um jovem de 17 anos por tráfico de droga.

A operação resultou de uma investigação por tráfico de estupefacientes naquela cidade, tendo culminado com uma busca domiciliária à residência onde morava o suspeito.

Nesta ação a GNR apreendeu 2.472 doses de haxixe, um computador, seis telemóveis, um moinho para triturar produto estupefaciente e uma arma branca.

O detido foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência. Será presente a tribunal amanhã.