18-10-2016 15:33

Fórum de Solicitadores e Agentes de Execução amanhã na Guarda

O auditório do Paço da Cultura da Guarda recebe, amanhã, a partir das 10 horas, um Fórum de Solicitadores e Agentes de Execução onde serão abordados temas da atualidade ligados às duas profissões.

O evento, que dá início à segunda edição nacional dos fóruns distritais, é promovido pela Delegação Distrital da Guarda da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução (OSAE), em parceria com o Conselho Regional de Coimbra e o Conselho Geral da OSAE.

Durante os trabalhos haverá sessões de esclarecimento abertas à comunidade sobre PEPEX e Leilão Eletrónico, projetos desenvolvidos pela OSAE em colaboração com o Ministério da Justiça.