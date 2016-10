18-10-2016 12:54

Intervenção nas árvores do Parque da Saúde já começou

As árvores do Parque da Saúde, assinaladas pelos técnicos do ICNF, começaram esta manhã a ser intervencionadas. Os trabalhos começaram com o abate de algumas árvores localizadas junto ao estacionamento que se encontra nas traseiras do edifício da Rádio Altitude. Amanhã vão ser abatidas as árvores doentes que se encontram em frente ao edifício da Rádio Altitude e intervencionadas mais algumas que estão ao longo da mesma avenida.

Devido às referidas intervenções, que serão efetuadas ao longo da semana, o trânsito poderá estar condicionado no Parque da Saúde.

A madeira proveniente de todas estas intervenções será doada a diversas instituições de solidariedade social do concelho da Guarda.