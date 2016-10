18-10-2016 11:45

"A Lã e a Neve" é tema de colóquio na UBI

A biblioteca da Universidade da Beira Interior (UBI) promove hoje um colóquio sobre "A Lã e a Neve" (1947), de Ferreira de Castro, integrado no programa das comemorações do "Dia da Cidade da Covilhã".

Serão abordadas as perspetivas literária, social, política, sindical, crítica, filosófica, estética, arquitetónica e industrial evocadas neste romance. Entre os oradores estão Cristina Vieira, Francisco Paiva, Gabriel Magalhães, João Morgado, José Maria Silva Rosa, Luís Garra, Manuel Carvalho da Silva, Manuel da Silva Ramos e Ricardo António Alves. Participarão ainda a companhia Quarta Parede com o filme “Os fios que a Lã Tece” e a ASTA com o filme “Viagem entre a Lã e a Neve”, no espaço Tentadora.