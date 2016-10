18-10-2016 11:07

Manteigas apresentou Centro de Energia Viva de Montanha

Uma antiga fábrica de lanifícios em Manteigas está a ser transformada em Centro de Energia Viva de Montanha e deverá começar a funcionar no início de 2017, anunciou a autarquia.

José Manuel Biscaia, presidente do município, adiantou que o projeto, iniciado em 2008, com recurso a verbas do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), ficará instalado na antiga Fábrica do Rio, junto ao Zêzere. O investimento ronda os 2,5 milhões de euros e combina várias fontes de energias renováveis.

O edifício está equipado com torres de demonstração de produção de energia eólica, equipamentos demonstrativos do processo de produção de energia solar e uma caldeira de aquecimento a "pellets" transparente.

No mesmo espaço também já se encontra a funcionar uma mini-hídrica, que está a produzir energia elétrica.

O projeto resulta da cooperação entre a autarquia, a UBI e a ENERAREA - Agência Regional de Energia e Ambiente do Interior.