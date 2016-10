17-10-2016 18:59

Localizada carrinha roubada por homicida de Aguiar da Beira

A Polícia Judiciária (PJ) encontrou esta tarde a carrinha roubada por Pedro João Dias, suspeito dos crimes de Aguiar da Beira em que morreu um militar da GNR e um civil.

O veículo tinha sido roubado no domingo, em Moldes (Arouca) e foi encontrado na aldeia de Carro Queimado, no distrito de Vila Real.

Segundo o coordenador da PJ da Guarda, José Monteiro, Pedro Dias pode estar ferido. No entanto, o responsável disse desconhecer «quando e como» o homicida foi atingido.

«Um indivíduo que está com a roupa do corpo de há cinco ou seis dias, que não tem possibilidades de fazer uma nutrição regular, que não faz a sua higiene, que não pode aparecer nem dar sinal, que teve de enfrentar a chuva e o frio está em piores condições de resistência», acrescentou José Monteiro em declarações à Rádio Renascença.