17-10-2016 16:03

Portugal defronta Polónia em novembro na Guarda

A Guarda vai ser palco, em novembro, de um jogo de preparação da seleção portuguesa masculina de futsal para o Europeu de 2018.

O anúncio foi feito no final da última reunião do executivo. O encontro terá lugar no pavilhão de S. Miguel a 1 e 2 de novembro e o adversário será a Polónia, numa iniciativa da responsabilidade da Federação Portuguesa de Futebol. O vice-presidente da Câmara da Guarda e vereador com o pelouro do Desporto, Carlos Chaves Monteiro, revelou também que um mês depois a cidade será palco do torneio zonal de natação de juvenis organizado pela Associação de Natação do Interior Centro (ANIC). A competição vai decorrer nas piscinas municipais de 2 a 4 de dezembro, sendo esperados 300 participantes dos 14 aos 17 anos em representação de clubes da região Centro e Alentejo.