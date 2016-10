17-10-2016 14:12

Abertas candidaturas à comparticipação de medicamentos em Seia

Está aberto até ao final do mês, em Seia, um novo período de candidaturas ao Programa Municipal de Comparticipação em Despesas com Medicamentos. A medida destina-se a apoiar munícipes idosos e pensionistas por invalidez.

De acordo com a autarquia, esta segunda fase procura alargar a resposta para além dos pedidos rececionados em março deste ano. O programa tem como objetivo apoiar a compra no concelho de medicamentos prescritos em receita médica e comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde através do reembolso de despesas, em 50 por cento, na parte que cabe ao utente.

Para 2016 foi aprovada uma verba de 5 mil euros até um limite de 50 beneficiários. Os interessados devem efetuar o seu pedido de comparticipação junto do Balcão Único, mediante preenchimento de formulário próprio.