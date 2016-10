17-10-2016 10:55

Chuva coloca Guarda e Castelo Branco sob "aviso amarelo"

Guarda e Castelo Branco são dois dos seis distritos de Portugal continental que estão hoje sob “aviso amarelo” devido à previsão de períodos de chuva por vezes forte.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o alerta vigora entre as 16 horas de hoje e as 13 horas de terça-feira na região Centro. O “aviso amarelo” é o terceiro mais grave de uma escala de quatro e significa uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.