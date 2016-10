16-10-2016 22:05

Corte de árvores começa amanhã no Parque da Saúde

Começa amanhã a intervenção nas árvores do Parque da Saúde, assinaladas pelos técnicos do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).

Entre as 7h30 e as 9 horas serão cortados dois castanheiros junto ao estacionamento nas traseiras do edifício da Rádio Altitude. A partir das 9h30 serão intervencionadas mais algumas árvores junto ao muro que separa o Parque da Saúde do estacionamento da Alameda de Santo André.

Na terça-feira serão abatidas árvores doentes situadas em frente à Rádio Altitude e intervencionadas mais algumas ao longo da avenida. A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda adianta que devido a estas intervenções ao longo da semana o trânsito vai estar condicionado. E acrescenta que a madeira proveniente destas intervenções será doada a diversas instituições de solidariedade social do concelho da Guarda.