16-10-2016 17:42

Trancoso e Sabugal invictos no Distrital da Guarda

Trancoso e Sabugal continuam invictos no Distrital da Iª Divisão da AF Guarda após quatro jornadas.

Esta tarde, o Desportivo da “cidade de Bandarra” recebeu e venceu o Aguiar da Beira por 3-0, enquanto o Sporting raiano derrotou o Vilar Formoso por 1-0. Na terceira posição classificativa está o Sp. Mêda, que ganhou 5-2 em casa ao Vila Cortês do Mondego, último classificado sem qualquer ponto.

O Fornos de Algodres ocupa a quarta posição da geral após derrotar o Soito por 4-0 no Municipal da Esgalhada. Nos restantes jogos, o Figueirense venceu o Manteigas por 2-0 e a partida São Romão-Vilanovenses terminou empatada 2-2. O Estrela de Almeida folgou.

No próximo domingo há jogo grande com o Trancoso a receber o Sabugal. Nesta jornada os jogos foram antecedidos de um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da tragédia de Aguiar da Beira.