16-10-2016 14:09

Aldeia SOS comemora 30 anos na Guarda

A Aldeia das Crianças SOS da Guarda comemora hoje o 30º aniversário.

A efeméride é assinalada como uma sessão solene marcada para as 14h30, seguida de um lanche de aniversário com atividades de animação. Pelas 18h30 haverá uma missa na Sé Catedral.

Atualmente a Aldeia SOS guardense, a terceira a ser criada em Portugal, acolhe 26 residentes, entre os quais cinco grupos de irmãos biológicos. Para além das Mães SOS, a Aldeia conta com 12 colaboradores, diretor, técnicos e auxiliares.

Na Guarda funciona ainda a valência do Centro de Apoio Familiar, que chega neste momento a 32 famílias de origem, onde se inserem 53 crianças e jovens.