15-10-2016 21:59

GNR ferido em Aguiar da Beira já teve alta

O militar da GNR baleado terça-feira em Aguiar da Beira já teve alta hospitalar.

Segundo fonte oficial do Centro Hospitalar Tondela-Viseu, a alta foi dada ainda na sexta-feira. O militar de 41 anos sofreu, na última terça-feira, um traumatismo cranioencefálico causado por arma de fogo.

No mesmo dia foram assassinados um militar da GNR e um civil, ficando ainda ferida uma mulher que continua internada no Centro Hospitalar Tondela-Viseu.

A mulher sofreu um traumatismo cranioencefálico grave, «mantém-se em estado crítico e com um prognóstico muito reservado».