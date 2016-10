15-10-2016 15:58

Associação de Jogos Tradicionais da Guarda na Indonésia

Dois elementos da Associação de Jogos Tradicionais da Guarda (AJTG) estão a participar no 6th TAFISA World Sport for All Festival, em Jacarta (Indonésia), um encontro que se realiza este ano sob o lema “Unidade na Diversidade”.

Esta participação surgiu de um convite do Governo português e insere-se na passagem de testemunho para a sétima edição do festival que decorrerá em Portugal em 2020. O evento, que já teve uma edição na Guarda em 1990, reúne milhares de participantes dos quatro cantos do mundo e ocorre sempre em anos olímpicos.

Em Jacarta, Carlos Laginhas e Francisco Martins, dois jovens da AJTG, vão apresentar e dinamizar o jogo do pau português e a luta de tração com corda. A delegação portuguesa, composta por dez elementos, apresentará ainda outros jogos oriundos de várias regiões do país.