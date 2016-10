15-10-2016 12:36

Painel do “Jardim do Conhecimento” inaugurado

O painel que vai integrar o futuro “Jardim do Conhecimento”, que resultará da reabilitação da zona situada nas traseiras do edifício da Câmara da Covilhã, foi hoje inaugurado.

Da autoria do Poli Urban Art, o trabalho apresentará esculturas em aço corten que representam quatro covilhanenses que se distinguiram nas ciências naturais, ciências humanas, artes plásticas e ciências históricas. Trata-se de António dos Santos Viegas, Manuel Morais da Silva, Manuel Nunes Geraldes e Luís Fernando Carvalho Dias.

O município justificou a escolha por serem quatro personalidades que, «não tendo tido ainda o merecido reconhecimento por parte dos seus conterrâneos, tiveram um papel fundamental na história da cidade».