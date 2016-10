14-10-2016 17:27

Grande prémio e milha urbana do Bairro do Pinheiro (Guarda) amanhã

O 32º Grande Prémio e a milha urbana do Bairro do Pinheiro, na Guarda, correm-se no sábado.

As provas para todos os escalões etários começam pelas 10 horas. O percurso da milha (1.609,34 metros) foi traçado nas ruas daquele bairro da cidade mais alta. Já o grande prémio, com 9,7 quilómetros, realiza-se no bairro e no parque urbano do Rio Diz.

A competição é organizada pelo Centro de Desporto, Cultura e Solidariedade Social do Pinheiro - Guarda (CDCP), que está a comemorar 30 anos de atividade, com a colaboração da Associação de Atletismo da Guarda (AAG) e do seu Conselho de Arbitragem. No final haverá um almoço convívio com porco no espeto.