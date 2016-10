14-10-2016 15:36

Rogério Pires esta noite no TMG

Rogério Pires toca no café-concerto do TMG esta noite (22 horas) para apresentar o seu primeiro álbum a solo, intitulado “Bagatelas”.

Natural de Pinhel, o guitarrista conta com um vasto leque de experiências na música e participação em diversos projetos. A entrada é livre.