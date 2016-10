14-10-2016 11:06

96 novos alunos na região

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) vai acolher 46 novos alunos, já na Universidade da Beira Interior (UBI), na terceira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, foram colocados 50 estudantes. Os resultados foram divulgados esta noite.

Por ocupar encontra-se apenas uma vaga em Ciências do Desporto na UBI, curso que colocou mais alunos (oito) nesta terceira fase, e Gestão, também na universidade covilhanense, com uma vaga ainda disponível.

No IPG todas as vagas já foram preenchidas e o curso que teve o maior número de novos alunos foi Desporto, que conta com mais sete estudantes.