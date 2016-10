14-10-2016 10:19

Bento Menni organiza Jornadas “Saber Envelhecer” na Guarda

As quintas Jornadas “Saber Envelhecer” têm lugar hoje e sábado na Casa de Saúde Bento Menni, na Guarda.

A iniciativa vai abordar a psicogeriatria, gerontopsiquiatria, medicina geriátrica, investigação, reabilitação e ética com intervenções, entre outras, como “A idade e a doença mental” (hoje às 10h30), por Horácio Firmino, psiquiatra de Coimbra; “A diabetes no idoso” (hoje às 14h30), por Rita Fernandes, internista no Bento Menni; e “A arte de envelhecer” (sábado às 9h30), por Vasco P. Magalhães, do Hospital de São José (Lisboa).

«O objetivo é perceber como estas áreas estão diretamente interligadas com o processo de envelhecimento e em que medida se pode atuar para melhorar a qualidade de vida dos idosos», refere a organização.

Durante os dois dias haverá ainda debates sobre diversos assuntos. As jornadas terminam com um concerto do Grupo do Conservatório de S. José da Guarda pelas 11h30 de sábado.