13-10-2016 18:28

Fórum contra a pobreza na segunda-feira

O Núcleo Distrital da Guarda da EAPN Portugal assinala na próxima segunda-feira o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, com o fórum “A Pobreza Não!”. A iniciativa decorrer entre as 9h30 e as 17horas, nas instalações do Estádio Municipal da Guarda (entrada em frente ao IEFP).

A associação de solidariedade pretende assim promover o debate e a partilha de ideias sobre as múltiplas dimensões da pobreza e da exclusão social, disseminar ferramentas e estratégias de intervenção com pessoas que vivem situações de pobreza e exclusão social e debater em conjunto as características da pobreza e exclusão social no distrito da Guarda para tentar encontrar pistas de ação para a combater.

Do programa faz parte um momento de exposição de ferramentas de promoção da participação e cidadania ativa de grupos sociais vulneráveis, a partilha de experiências nesta área e ainda um momento mais interativo através da metodologia de World Café.

As inscrições são gratuitas mas obrigatórias e devem ser realizadas via e-mail (guarda@eapn.pt) com indicação de nome/função/entidade até amanhã.