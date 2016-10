13-10-2016 17:40

Palankalama hoje no café-concerto

Os Palankalama atuam esta noite (22 horas) no café-concerto do TMG, na Guarda, no âmbito do “Ciclo Relavrar”.

O quarteto vem do Porto e dedica-se à música instrumental, misturando música tradicional e folk de várias origens e imaginários. O grupo é formado por Pedro João, José Ricardo Nogueira, Aníbal Beirão e Rui Guerreiro. Este ciclo que se prolonga até ao final do ano pretende divulgar a grande criatividade da nova música de raiz tradicional portuguesa que tem vindo a surgir fundida com estilos musicais urbanos como o jazz, a eletrónica, o rock, a pop, o blues ou a música erudita. O concerto tem entrada livre.