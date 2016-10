13-10-2016 16:25

Detido em Vila Nova de Foz Côa pela prática de pornografia de menores

Um homem de 38 anos foi detido no concelho de Vila Nova de Foz Côa pela prática de um crime de pornografia de menores, agravado. A Polícia Judiciária identificou e deteve o presumível autor de vários crimes de pornografia de menores, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda.

Na sequência da receção de informação de organismo internacional relativo a atividades desenvolvidas em meio digital, suspeitas de indiciar a prática dedos crimes, foram desenvolvidas diversas diligências de investigação, nomeadamente junto à residência do detido, local onde foram encontrados e apreendidos milhares de fotografias e vídeos com imagens explícitas de nudez integral de menores, muitas delas de crianças com menos de 10 anos, importados pelo suspeito a partir de sites da Internet.

O detido já foi presente às autoridades judiciárias, ficando sujeito às medidas de coação de apresentações semanais às autoridades policiais e de interdição de acesso à Internet pelo período de quatro meses.