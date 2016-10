13-10-2016 15:15

Obras do SIAC expostas no Museu da Guarda a partir de hoje

Abre hoje ao público no Museu da Guarda 18 horas) a iniciativa “Aberto para Obras – Iº Salão de Outono” onde serão expostas as obras produzidas no I Simpósio Internacional de Arte Contemporânea Cidade da Guarda (SIAC).

Até 30 de novembro estão patentes esculturas, pinturas e serigrafias, complementadas com outras expressões que marcaram presença no SIAC como sessões de poesia, de música e de cinema. No último dia do evento será apresentado o Catálogo do Simpósio, que decorreu na Guarda entre maio e junho deste ano com artistas plásticos de diferentes países.

As obras produzidas integram as coleções do museu, agora sob a tutela do município. Futuramente, estas peças seguirão para outras exposições, nomeadamente em Lisboa e Madrid. Esta exposição multifacetada terá visitas guiadas para as escolas do concelho da Guarda mediante marcação prévia.