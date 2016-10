13-10-2016 11:43

Obras da nova biblioteca municipal de Manteigas consignadas

A Câmara de Manteigas consignou na segunda-feira à Biosfera as obras de modernização da biblioteca municipal, um empreitada orçada em 189.740 euros, anunciou a autarquia.

O concurso público, que decorreu nestes últimos meses, teve como base um projeto de requalificação do centro cívico da vila serrana onde funcionava a antiga biblioteca e da sua interligação com o auditório municipal, designadamente com a instalação de um elevador panorâmico para acesso do público aos dois equipamentos.

«Trata-se de um novo conceito de biblioteca, denominado “Centro de Criatividade, d’Inovação Social e Biblioteca de Manteigas”, que terá, entre outras, as valências de multimédia, escola “charter”, oficina de “co-working” social, Leitura Digital, biblioteca, espaço de criatividade infantil, informática, zona de pesquisa e desenvolvimento e uma área “lounge”», adianta o município em comunicado.

A conclusão dos trabalhos está prevista para o final do primeiro trimestre de 2017, prevendo-se que possa abrir ao público ainda durante o presente ano letivo.