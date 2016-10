13-10-2016 11:11

Passeio de clássicos em Rebelhos no domingo

Realiza-se no domingo a quarta edição do passeio de automóveis clássicos de Rebelhos (Sabugal).

O ponto de encontro está marcado para o largo do castelo de Belmonte, onde a atividade terá início pelas 9h30. Os participantes vão partir em direção a Peraboa (Covilhã) e rumam depois até à anexa da Bendada, local do almoço. O passeio é organizado pelo Grupo Desportivo Cultural e Recreativo de Rebelhos e as inscrições terminam amanhã através dos contactos 960 057 405/ 275 912 836 ou 936 579 874.