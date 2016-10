13-10-2016 10:12

Enfermeiros em greve nacional hoje e sexta-feira

Os enfermeiros iniciaram hoje uma greve em todo o país, que se repete na sexta-feira, para exigir a reposição das 35 horas de trabalho para todos os profissionais.

Os serviços de enfermagem nas unidades de saúde públicas estão reduzidos nestes dois dias a serviços mínimos, o que deve afetar tratamentos, vacinas ou cirurgias programadas.

O Sindicato dos Enfermeiros (SEP), que convoca esta greve, luta pela aplicação das 35 horas para todos os profissionais, pela progressão na carreira, pelo pagamento a 100 por cento das horas penosas e extraordinárias e pela admissão de mais enfermeiros.

Os sindicalistas dizem-se cansados das reuniões inconclusivas com a tutela e do arrastar da situação laboral dos enfermeiros, que consideram injusta e incomportável, além de julgarem que coloca em causa a segurança e qualidade dos serviços de saúde prestados.

Os enfermeiros exigem a reposição do valor integral das horas de qualidade e horas extraordinárias, «cujos cortes de 50 por cento eram para vigorar apenas durante o plano de assistência financeiro».

Querem também o pagamento do trabalho extraordinário e incentivos aos enfermeiros que trabalham nas USF modelo B, «face àquilo que são os milhares de horas a mais por carência de enfermeiros».

O SEP exige ainda a «abertura imediata de concurso nacional para as ARS [Administrações Regionais de Saúde], com vista a admitir 2.000 enfermeiros e o aumento de contratação para os hospitais, e de 4.000 enfermeiros para 2017».