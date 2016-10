12-10-2016 19:20

Suspensas buscas para encontrar suspeito de crimes em Aguiar da Beira

A GNR anunciou hoje que cessou as buscas que estava a realizar entre São Pedro do Sul e Arouca para encontrar Pedro Dias, o suspeito dos crimes de Aguiar de Beira.

«Face aos resultados obtidos até ao momento, vamos proceder à desmobilização do dispositivo neste local, mantendo-se a segurança às populações, através de ações de patrulhamento», diz a GNR em comunicado.