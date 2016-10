12-10-2016 18:11

Pastor detido em Paranhos (Seia) por tentativa de homicídio

A Polícia Judiciária (PJ) da Guarda deteve o presumível autor de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, ocorrido ao fim da manhã de ontem, em Paranhos da Beira (Seia).

Segundo o Departamento de Investigação Criminal,

tudo aconteceu «na sequência de uma breve discussão entre a vítima e uma familiar do detido, motivada por alegado pastoreio indevido de ovelhas em terrenos daquela».

O detido terá surpreendido e agredido a vítima, com 81 anos, «com sucessivos golpes num braço, nas costas e na cabeça, proferidos com recurso a um cajado», refere a PJ. Dada a gravidade das lesões sofridas, «idóneas à produção da sua morte», o homem teve de ser assistido no local das agressões antes de ser transportado para o Hospital da Guarda.

O detido é um pastor com 21 anos e vai ser presente a tribunal para primeiro interrogatório e eventual submissão a adequadas medidas de coação.