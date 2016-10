12-10-2016 16:28

Teatro das Beiras volta à cena com "Operários da Utopia"

“Operários da Utopia”, uma criação coletiva encenada por Marco Ferreira, é a 95ª produção do Teatro das Beiras.

A peça foi estreada ontem no auditório da companhia covilhanense e fica em cena até dia 27 com sessões para escolas (3º ciclo e secundário) e para o público em geral. O ponto de partida desta dramaturgia é a ideia de utopia que inspirou Thomas More, Aldous Huxley e George Orwell, tendo sido perguntado aos alunos das escolas secundárias da Covilhã para que serve a utopia nos dias de hoje.

O material recolhido foi trabalhado teatralmente e o resultado foi uma nova pergunta: Para que serve o teatro? «Estas são as duas perguntas-chave para as quais não temos, nem queremos ter resposta, antes esperamos a partir delas provocar um debate necessário acerca da dicotomia existente entre a sociedade e a arte, o teatro e a utopia, a imaginação e a realidade. Afinal todos somos os operários da utopia», adianta a produção.

A interpretação é de Marco Ferreira, Miguel Telmo, Sónia Botelho, Flávia Castro (acordeão), Inês Leitão (clarinete) e João Morgado (violino).