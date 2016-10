12-10-2016 15:41

IMI com reduções nas freguesias de Seia

Vinte freguesias e oito zonas delimitadas na União de freguesia de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros vão beneficiar de minorações no Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) em função das características dos territórios em que se inserem, anunciou a autarquia.

A taxa do IMI para 2017 será de 0,48 por cento, mas os proprietários terão direito a reduções de 2,5 por cento nas localidades de Tourais e Lajes, Santiago, Santa Comba, Santa Marinha e São Martinho, Pinhanços, Paranhos e na União de Freguesia de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros (Aldeia da Serra, Arrifana, Catraia, Lapa dos Dinheiros, Senhora do Desterro, Póvoa Velha, Vales e Vodra).

Um benefício de 5 por cento será concedido na União de Freguesias de Carragozela e Várzea, em Loriga, Sabugueiro, Sameice e Santa Eulália, Torroselo e Folhadosa, Travancinha, Valezim e Vila Cova à Coelheira.

Em Girabolhos Sandomil e Sazes da Beira a redução será de 10 por cento, enquanto em Alvoco da Serra, Teixeira, Vide e Cabeça será de 20 por cento. A proposta aprovada na última Assembleia Municipal contempla ainda uma diminuição de 5 por cento do IMI para prédios arrendados para habitação em todas as freguesias do concelho.